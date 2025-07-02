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Fenerbahçe Beko'dan İtalya'ya: Marko Guduric!

Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 13:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko'dan İtalya'ya: Marko Guduric!
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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'in yeni adresi resmiyet kazandı. 

Sırp oyuncu gelecek sezondan itibaren Olimpia Milano forması giyecek.

Guduric transfer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu efsanevi bir kulüpte, harika bir organizasyonda yapabilme fırsatından dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Olimpia formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şey inşa etmek için sabırsızlanıyorum. İlk hedefim, mümkün olduğunca çok kupa kazanmaya çalışmak için olmazsa olmaz olan hepsiyle bir bağ kurmak olacak."

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçı sonrasında Marko Guduric'e veda etmişti.

Sırp oyuncu, 2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli takımda oynamıştı.

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