Fenerbahçe Beko'da resmi ayrılık!

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı."Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."Fenerbahçe Beko'da 14 maçta forma giyen Marjanovic, 10.5 süre, 7.1 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.