Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TBF yaptığı açıklamada, "2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
TBF yaptığı açıklamada, "2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.