Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi!
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29 Mart 2024 23:54
Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TBF yaptığı açıklamada, "2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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