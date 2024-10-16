Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague dördüncü hafta mücadelesinde 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında!
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16 Ekim 2024 12:21
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague dördüncü hafta mücadelesinde 17 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Bilyoner TV'den yayınlanacak.

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

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