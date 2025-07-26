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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmadı, salondan ayrılırken açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Temmuz 2025 17:04 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran'ın normalde Yüksek Divan'da kürsüye çıkıp konuşma yapması planlanıyordu.

Ancak Sadettin Saran, kürsüye çıkmadı ve konuşturmasını gerçekleştirmedi.

Divan'dan çıkarken açıklamalarda bulunan Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:

"Yarınların başarısı, dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz de o dönüşümü, o değişimi temsil ediyoruz. Taraftarın içi rahat olsun. Onları seviyoruz."

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