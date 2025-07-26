Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sadettin Saran'ın normalde Yüksek Divan'da kürsüye çıkıp konuşma yapması planlanıyordu.
Ancak Sadettin Saran, kürsüye çıkmadı ve konuşturmasını gerçekleştirmedi.
Divan'dan çıkarken açıklamalarda bulunan Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:
"Yarınların başarısı, dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz de o dönüşümü, o değişimi temsil ediyoruz. Taraftarın içi rahat olsun. Onları seviyoruz."
Sadettin Saran'ın normalde Yüksek Divan'da kürsüye çıkıp konuşma yapması planlanıyordu.
Ancak Sadettin Saran, kürsüye çıkmadı ve konuşturmasını gerçekleştirmedi.
Divan'dan çıkarken açıklamalarda bulunan Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:
"Yarınların başarısı, dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz de o dönüşümü, o değişimi temsil ediyoruz. Taraftarın içi rahat olsun. Onları seviyoruz."