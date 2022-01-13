Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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13 Ocak 2022 15:52
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