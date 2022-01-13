Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 15:52
Fenerbahçe
- 17:21 TBF, Kovid-19 protokolünü güncelledi
- 17:07 Muhammed Ihattaren, futbola geri dönüyor!
- 17:05 Bandırmaspor, Cüneyt Köz'ü transfer etti
- 17:02 Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor
- 16:58 Gaziantep FK'te Junior Jefferson ile yollar ayrıldı!
- 16:55 Shaq, Sacramento Kings'teki hissesini resmi olarak sattı
- 16:55 Marcao, trafik kazası geçirdi
- 16:54 Rondo: "Cleveland'da, L.A.'de olduğumdan daha mutlu olabilirim"
- 16:51 Newcastle, forvet Chris Wood'u kadrosuna kattı!
- 16:51 LaVine: "DeMar'ın gelişi, bizim için en iyi hamle oldu!"
- 16:50 Kyrie'nin NYC'de oynama şansı mı doğdu?
- 16:42 Spor dünyasını yasa boğan ölümler
- 16:36 Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da
- 16:34 Gaziantep FK'de Beşiktaş öncesi kadro belirsizliği!
- 16:22 Başakşehir imzaladı, Konyaspor sitem etti!
- 16:20 Avrupa'da 2021'e damga vuran 5 defans futbolcusu
- 16:13 Djokovic'in Avustralya'daki rakibi belli oldu!
- 16:04 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
- 16:03 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 10. kez karşı karşıya!
- 15:59 Galatasaray'da tercüman krizi
- 15:52 Barcelona'da Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
- 15:48 Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yılında anılıyor
- 15:32 Beşiktaş'ta Gaziantep FK öncesi 2 eksik!
- 15:24 Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı!
- 15:22 Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiraladı
- 15:20 Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta hakemleri açıklandı
- 15:20 Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
- 15:18 Samsunspor, Macaristan'dan golcü getirdi
- 15:18 Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor!
- 15:17 Ronaldo: "En iyi futbolu oynamıyoruz"
- 15:10 Avustralya Açık öncesi seyirci kararı!
- 15:09 Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında
- 15:06 Aston Villa, Digne'ye servet ödedi
- 15:04 Rudi Garcia'dan Genoa'ya ret!
- 14:57 Mitchell: "Dwyane Wade'in, üzerimde etkisi çok büyüktür..."
- 14:56 Paul George sezonu kapatmış olabilir!
- 14:56 "Simmons takas edilirse, birkaç haftaya oynamaya hazır" iddiası!
- 14:56 Damian Lillard en az 6-8 hafta yok!
- 14:39 Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner sürprizi
- 14:34 Trabzonspor'da koronavirüs: Pozitife döndü
- 14:28 Önder Karaveli: "Bugün Beşiktaş için bir milattır"
- 14:14 Acun Ilıcalı: "İngiltere'de tarih yazmak istiyorum"
- 14:04 Russ, dalga geçen Kings'i playoff başarısızlığından vurdu!
- 14:00 Ahmet Nur Çebi: "Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı oldu"
- 13:55 Ahmet Nur Çebi: "Planlarımızda Şenol Güneş yok"
- 13:45 Trabzonspor'un Midtjylland ile transfer pazarlığı
- 13:05 Domenec Torrent, hücuma el atacak!
- 12:54 Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
- 12:45 Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından 5 isme gün doğdu!
- 12:37 Krasnodar, Daniel Farke'yi açıkladı
- 12:13 Miles Bridges'den "gel bunu da blokla" posteri!
- 12:10 Herro, ilk triple-double'ını 1 saniye ile kaçırdı!
- 12:09 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e yer açılacak!
- 12:08 Beşiktaş'ta basın toplantısı: Çebi, Karaveli, Kazancı
- 11:58 Trabzonspor'un Rusya'da stoper seferi
- 11:51 Albert Riera: "Fatih Terim için gelmiştim"
- 11:46 Galatasaray'da Solbakken seferi başladı
- 11:40 Florya'da Kıvırcık sürprizi
- 11:39 De'Aaron Fox, Lakers'ı 29 sayısıyla yıktı!
- 11:36 Domenec Torrent'ten takıma ilk teşhis
AVRUPA'DAN FUTBOL
Newcastle, forvet Chris Wood'u kadrosuna kattı!
Barcelona'da Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
Ronaldo: "En iyi futbolu oynamıyoruz"
Rudi Garcia'dan Genoa'ya ret!
İtalya Süper Kupası Inter'in oldu
Chelsea Tottenham'ı eleyerek finale yükseldi
Atalanta, Ahmet Çalık'ı andı
Jürgen Klopp: "Salah için endişeli değilim"
Eric Cantona: "Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim"
Bayern Mühih'ten Haaland için temas!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- SURVIVOR ATAKAN (Kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, kilosu kaç)
- Survivor Çağan Atakan Arslan yaşı kaçtır, Avatar Atakan aslen nereli boyu kilosu
- ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN (AVATAR) KİMDİR? Avatar Atakan boyu kilosu kaç aslen nereli?
- BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Birsen Bekgöz boyu kilosu kaç aslen nerelidir?
- Birsen Bekgöz kaç yaşında, Birsen Bekgöz kimdir nerede doğdu?
- Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında nereli
- BATUHAN KARACAKAYA NERELİ KAÇ YAŞINDA (Aşkı Memnu Bülent gerçek adı)
- Batuhan Karacakaya (Aşkı memnu Bülent) kaç yaşında aslen nereli?
- Batuhan Karacakaya kimdir kaç yaşında boyu kilosu kaç?
- KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA Barış Murat Yağcı özgeçmişi
- Barış Murat Yağcı kaç yaşında aslen nereli, Barış Murat Yağcı boyu kilosu
- BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
- (BOYU KAÇ, YAŞI KAÇ) Aycan Yanaç kimdir kaç yaşındadır?
- Aycan Yanaç kaç yaşında boyu kaçtır aslen nerelidir?
- AYCAN YANAÇ KİMDİR? AYCAN YANAÇ NERELİDİR?
- Adem Kılıçcı aslen nereli kimdir, Adem Kılıçcı Survivor şampiyonu oldu mu?
- Adem Kılıçcı kaç yaşında, Adem Kılıçcı boyu kaç (GERÇEK YAŞI, NEREDE DOĞDU?)
- ADEM KILIÇCI KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ? (Survivor 2022 All Star)
- Elektrik faturası hesaplama 150 kilovat altı ne kadar? (13 Ocak Perşembe)
- Yeni elektrik faturası zamlı hesaplama, elektrik faturası nasıl hesaplanır? (13 Ocak Perşembe)
- 2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA (13 Ocak Perşembe)
- Yeni elektrik faturası nasıl hesaplanır? Elektrik faturası hesaplaması (13 Ocak Perşembe)
- Metaverse giriş, metaverse coin alma (13 Ocak Perşembe)
- METAVERSE ANLAMI, NASIL ALINIR? (13 Ocak Perşembe)
- Metaverse coin hangileri, metaverse için çıkan yeni coinler (13 Ocak Perşembe)
- Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nasıl girilir (13 Ocak Perşembe)
- Metaverse coin nedir, metaverse coin giriş? (13 Ocak Perşembe)
- TEŞKİLAT 29. BÖLÜM İZLE (13 Ocak Perşembe)
- YARGI İZLE 15. BÖLÜM (13 Ocak Perşembe)
- Cuma günü okunabilecek dualar hangileri? Cuma gününe özel dualar (13 Ocak Perşembe)