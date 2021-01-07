Fenerbahçe - Alanyaspor maçında tartışmalı VAR çizgisi

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında bir pozisyon sonrasında çekilen VAR çizgisi tartışmalara neden oldu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Alanyaspor maçında tartışmalı VAR çizgisi
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07 Ocak 2021 20:19
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada çekilen VAR çizgisi tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin 18. dakikasında Sinan, savunma arkasına sarkan Thiam'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisinin yamuk olması, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

EROL BULUT: "VAR ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından ofsayt pozisyonlarındaki çizgilere tepki göstermişti.

Bulut, sayılmayan golleriyle ilgili, "Ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.



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