Fenerbahçe Alagöz Holding'ten Emlak Konut'a 30 fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Emlak Konut'u 30 sayı farkla 99-69 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Benhür İrcel, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Levander 12, Emel Sığırcı 8, Fields 14, Walker 6, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Arı 6, Berfin Sertoğlu 6, Hülya Çoklar Asarcıklı 1, Gizem Yavuz 7, İclal Duranoğlu 2
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 18, Meesseman 20, Iagupova 20, Mackenzie 28, Merve Aydın 3, Elif İstanbulluoğlu 3, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 5, Doğa Adıcan 2, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 13-26
Devre: 36-53
3. Periyot: 49-85
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Benhür İrcel, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Levander 12, Emel Sığırcı 8, Fields 14, Walker 6, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Arı 6, Berfin Sertoğlu 6, Hülya Çoklar Asarcıklı 1, Gizem Yavuz 7, İclal Duranoğlu 2
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 18, Meesseman 20, Iagupova 20, Mackenzie 28, Merve Aydın 3, Elif İstanbulluoğlu 3, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 5, Doğa Adıcan 2, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 13-26
Devre: 36-53
3. Periyot: 49-85
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