Fenerbahçe: "Adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü..."

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılı öncesinde resmi hesaplarından yeni yıl mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü...'
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31 Aralık 2024 20:15
Fenerbahçe, yeni yıl öncesi resmi hesaplarından bir mesaj yayınladı. 

Fenerbahçe'nin mesajı şu şekilde: 
"2025 yılının Ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder;

Savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz.

Yeni yılımız kutlu olsun."

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