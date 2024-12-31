Fenerbahçe: 'Adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü...'

Fenerbahçe, yeni yıl öncesi resmi hesaplarından bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'nin mesajı şu şekilde:
"2025 yılının Ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder;
Savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz.
Yeni yılımız kutlu olsun."
Fenerbahçe'nin mesajı şu şekilde:
"2025 yılının Ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder;
Savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz.
Yeni yılımız kutlu olsun."