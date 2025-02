🟡🔵Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Gaziantep'te öne geçti. pic.twitter.com/XwPhNfRIFX



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe , deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda23. dakikadave 83. dakikadakaydetti.Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, mücadelede yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Eğribayat, özellikle ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar; ''İrfan, İrfan'' tezahüratında bulundu.3. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın pas vekrdiği Oğuz Aydın, ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı kFenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.Gaziantep Büyükşehir StadıYasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet ÇavuşDioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan), Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Daubin, Semih Güler, Sorescu (Dk. 46 Maxim), Lungoyi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Boateng (Dk. 79 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 72 Muhammed Gümüşkaya), Husicİrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel (Dk. 67 Kostic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Saint-Maximin), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Tadic), Talisca, En Nesyri (Dk. 79 Dzeko)Dk. 17 ve 27 Talisca, Dk. 23 En Nesyri, Dk. 83 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 75 Husic (Gaziantep FK)Dk. 25 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 28 Okereke (Yedek kulübesinde), Dk. 34 Ogün Özçiçek, Dk. 55 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)