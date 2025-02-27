Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
TALISCA ŞOVA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.
Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.
Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.
EN-NESYRI'DEN JENERİKLİK KARİYER GOLÜ
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.
Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.
En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.
Youssef En-Nesyri'nin gol vuruşu:
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALESİNDE DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, mücadelede yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Eğribayat, özellikle ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar; ''İrfan, İrfan'' tezahüratında bulundu.
GAZİANTEP FK'NİN GOLÜ;
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın pas vekrdiği Oğuz Aydın, ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. En Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan En Nesyri, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
27. dakikada Fenerbahçe bir gol daha attı. Rakibinden topu kapan Fred, Talisca'yı gördü. Bu futbolcu, ceza sahası önünden çektiği şutta topu filelere yolladı: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı kFenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
75. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ortasında, ceza sahasında Husic topu ağlarla buluşturdu: 1-3
83. dakikada Fenerbahçe tekrardan farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasında Kostic, ceza sahasında kontrol ettiği topu filelere attı: 1-4
Stat: Gaziantep Büyükşehir Stadı
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan), Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Daubin, Semih Güler, Sorescu (Dk. 46 Maxim), Lungoyi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Boateng (Dk. 79 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 72 Muhammed Gümüşkaya), Husic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel (Dk. 67 Kostic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Saint-Maximin), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Tadic), Talisca, En Nesyri (Dk. 79 Dzeko)
Goller: Dk. 17 ve 27 Talisca, Dk. 23 En Nesyri, Dk. 83 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 75 Husic (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 28 Okereke (Yedek kulübesinde), Dk. 34 Ogün Özçiçek, Dk. 55 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
TALISCA ŞOVA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.
Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.
Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.
🟡🔵Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Gaziantep'te öne geçti. pic.twitter.com/XwPhNfRIFX
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
Anderson Talisca, tam köşeye 🎯pic.twitter.com/hKVtRovJXQ
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
EN-NESYRI'DEN JENERİKLİK KARİYER GOLÜ
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.
Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.
En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.
Youssef En-Nesyri'nin gol vuruşu:
🔥🔥YOUSSEF EN-NESYRI!pic.twitter.com/PB7p6Oo9Il
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALESİNDE DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, mücadelede yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Eğribayat, özellikle ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar; ''İrfan, İrfan'' tezahüratında bulundu.
GAZİANTEP FK'NİN GOLÜ;
FENERBAHÇE'NİN SON GOLÜ;
Gaziantep FK, Anel Husic ile farkı 2'ye indirdi.pic.twitter.com/JFGmB55RDq
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
Filip Kostic, organize atak sonucu Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.pic.twitter.com/N0Q4TMrP8k
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın pas vekrdiği Oğuz Aydın, ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. En Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan En Nesyri, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
27. dakikada Fenerbahçe bir gol daha attı. Rakibinden topu kapan Fred, Talisca'yı gördü. Bu futbolcu, ceza sahası önünden çektiği şutta topu filelere yolladı: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı kFenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
75. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ortasında, ceza sahasında Husic topu ağlarla buluşturdu: 1-3
83. dakikada Fenerbahçe tekrardan farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasında Kostic, ceza sahasında kontrol ettiği topu filelere attı: 1-4
Stat: Gaziantep Büyükşehir Stadı
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan), Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Daubin, Semih Güler, Sorescu (Dk. 46 Maxim), Lungoyi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Boateng (Dk. 79 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 72 Muhammed Gümüşkaya), Husic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel (Dk. 67 Kostic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Saint-Maximin), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Tadic), Talisca, En Nesyri (Dk. 79 Dzeko)
Goller: Dk. 17 ve 27 Talisca, Dk. 23 En Nesyri, Dk. 83 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 75 Husic (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 28 Okereke (Yedek kulübesinde), Dk. 34 Ogün Özçiçek, Dk. 55 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)