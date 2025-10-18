Fenebahçe'de Talisca ile ayrılık kararı: İşte 2 nedeni!

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı renklerine bağlamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun takımda geleceğinin olmadığı ve ocak ayında ayrılabileceği belirtildi.
AYRILIĞI NEDENLERİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Talisca ile Tedesco'nun planına uymaması ve yüksek maliyeti nedeniyle yollar ayrılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuya şu anda Flamengo ve Fluminense'den teklifler olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sezon sonunu beklemeden ara transfer döneminde Talisca ile yolları ayırmasının beklendiği belirtildi.
PERFORMANSI
Talisca, Fenerbahçe formasıyla 35 maçta, 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
