Felix Uduokhai: "Bu çok heyecan verici"

Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Felix Uduokhai: 'Bu çok heyecan verici'
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02 Eylül 2024 00:08
Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Böyle harika ve büyük bir takıma geldiğim için sağlayanlara teşekkür ediyorum. İlk maçında takım olarak çok iyiydik. Ben de neyim varsa galibiyet için, elimden geleni yaptım." dedi.

Felix ayrıca, "İlk defa burada oynadım. Atmosfer inanılmazdı, mükemmeldi. Çok heyecan vericiydi. Her şey harika gitti. Her şey mutluluk verici." diye konuştu.

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