Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'ye Süper Lig ekiplerinden teklif geldiği ortaya çıktı.



"Evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu" diyerek Galatasaray 'a veda eden Feghouli'ye Süper Lig 'den birçok teklif geldiği ifade edildi.



Bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun haziranın ortasına kadar düşünmek için süre istediği kaydedildi.







