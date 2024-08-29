Federico Chiesa'dan Juve'ye sözleşme tepkisi!

Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, Juventus taraftarlarına veda ederken, sözleşme iddialarına da açıklık getirdi.

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Federico Chiesa'dan Juve'ye sözleşme tepkisi!
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29 Ağustos 2024 16:58
Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İtalyan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözleşme yenilemedi iddialarına açıklık getirdi.

Federico Chiesa yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Juventus taraftarı, iyi günde de kötü günde de hep yanımda oldu. Bunun için minnettarım. Biriktirdiğimiz keyifli anıları her zaman hatırlayacağım. Veda ederken sözleşme konusuna açıklık getirmek istiyorum. Juventus'tan hiçbir zaman yeni sözleşme teklifi almadım. Ben ve temsilcimle hiçbir zaman iletişime geçmediler. Hatta sezon öncesi antrenmanlarına başlamadan önce projede yer almayacağım söylendi."

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