Fede Valverde: "Ayağa kalkacağız"

Real Madrid forması giyen Fede Valverde, 4-0'lık Barcelona yenilgisi sonrası, "Ayağa kalkacağız" mesajı verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fede Valverde: 'Ayağa kalkacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 13:56
Real Madrid'in sahasında Barcelona karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin yansımaları devam ediyor.

İspanyol ekibinin yıldız ismi Fede Valverde, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Valverde, paylaşımında, "Milyonlarca kez düşeceğiz ama her zaman yeniden ayağa kalkacağız çünkü biz Real Madrid'iz, bu bizim tarihimizde yazılı." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery