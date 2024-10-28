Fede Valverde: 'Ayağa kalkacağız'

Real Madrid'in sahasında Barcelona karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin yansımaları devam ediyor.



İspanyol ekibinin yıldız ismi Fede Valverde, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.



Valverde, paylaşımında, "Milyonlarca kez düşeceğiz ama her zaman yeniden ayağa kalkacağız çünkü biz Real Madrid'iz, bu bizim tarihimizde yazılı." ifadelerini kullandı.



26 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.



