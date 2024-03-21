FBİAD Başkanı: 'Pazar günü olanların futbolla alakası yok'

Türkiye'nin en büyük spor kulübünden biri olan Fenerbahçe 'ye gönül vermiş iş insanlarını tek çatı altında buluşturan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD), Ramazan ayı vesilesiyle dün akşam iftar organizasyonu gerçekleştirdi. FBİAD üyelerinin yanı sıra pek çok misafirin ağırlandığı etkinliğe katılanlar, iftarını fasıl ve semazen eşliğinde yaptı.

İftar sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan FBİAD Başkanı Güven Güleşce, gelenekselleştirdikleri iftar programlarına bu yıl da katılan herkese teşekkür dileklerini iletirken, hafta sonu oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlara dair düşüncelerini paylaştı.

"Olanların futbolla alakası yok, sorumlular için caydırıcı kararlar alınmalı"

Fenerbahçe'nin 3 - 2 galip geldiği maçın sonunda taraftarlar ve futbolcular arasında yaşanan olaylardan yola çıkarak Türk futbolunun çok önemli bir virajda olduğunu söyleyen FBİAD Başkanı Güven Güleşce, "Fenerbahçe'nin yıllardır sürekli olarak karşılaştığı haksızlıkların artık son bulması gerekiyor. Geçtiğimiz pazar günü oynanan karşılaşma sonrasında yaşananlar da bunun bir kanıtı niteliğini taşıyor. Olanların gerçek futbolla alakası yok. Futbol kamuoyu ve 30 milyon Fenerbahçe taraftarı da bunun farkında. Dolayısıyla maçtan sonra çıkan olaylardan sorumlu olanlar hakkında caydırıcı kararlar alınmasını bekliyoruz" dedi.

"Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir"