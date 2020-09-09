Galatasaray'da teknik heyetini genişleten, ABD'li kondisyoeri Scott Piri'yi geri getiren Fatih Terim takımını çift idmanlarla yeni sezona hazırladı.



Geciken orta saha transferi dışında Florya'da moraller yerinde. Terim, performansından memnun olduğu futbolcularını geçen hafta iki gün izinle ödüllendirdi. Ümraniyespor maçında çift forvet provası yapılsa da G.Saray, lige ileri uçta Falcao ile başlayacak.



Levent Şahin'in özel olarak çalıştırdığı Taylan Antalyalı, 6 numara takviyesi gerçekleşene kadar ön liberoda forma giyecek.



A.Madrid'deki kilosuna (75) dönen ve fizik olarak hazır gelen Arda Turan, Terim'in saha içindeki yardımcısı olacak. Sol açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan Arda, kalitesine inandığı Feghouli'yi motive ediyor.



