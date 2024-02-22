Fatih Terim: "Panathinaikos bitti demeden bitmez"

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim kazandıkları PAOK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim: 'Panathinaikos bitti demeden bitmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 00:03
Yunanistan Kupası yarı finalinde penaltılarda PAOK'u eleyen Panathinaikos'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklaması:

"Bu tür maçlar kalbi zorlayan maçlardır. Olympiakos'a karşı oynadığımız maç kadar zorlu bir karşılaşmaydı. Panathinaikos bitti diyene kadar maç bitmez. Değişiklikler yapıp son dakikaya kadar iki forvetle oynadık, oyunun peşinden koştuk, son bölümde daha önce oynamadığımızı oynadık."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery