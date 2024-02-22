Fatih Terim: 'Panathinaikos bitti demeden bitmez'

Yunanistan Kupası yarı finalinde penaltılarda PAOK'u eleyen Panathinaikos'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklaması:



"Bu tür maçlar kalbi zorlayan maçlardır. Olympiakos'a karşı oynadığımız maç kadar zorlu bir karşılaşmaydı. Panathinaikos bitti diyene kadar maç bitmez. Değişiklikler yapıp son dakikaya kadar iki forvetle oynadık, oyunun peşinden koştuk, son bölümde daha önce oynamadığımızı oynadık."





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