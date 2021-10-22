Fatih Terim: "Nerde nasıl oynuyorsak, Beşiktaş maçında da öyle oynayacağız"

Fatih Terim, Lokomotiv maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Nerde nasıl oynuyorsak, Beşiktaş maçında da öyle oynayacağız'
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22 Ekim 2021 01:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından Beşiktaş ile oynayacakları derbiyle ilgili konuştu.

Zorlu bir derbi oynayacaklarını söyleyen deneyimli hoca, "Derbi kolay olmayacak, Beşiktaş iyi bir takım, iyi bir kadro. Geçen senin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitmeyebilir ama her zaman ciddi ve saygı duyulacak bir rakip. Pazartesi günü en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Her yerde nasıl oynuyorsak, öyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2 gün fazla dinleneceğinin belirtilmesi üzerinde Fatih Terim, "Kural böyle, kimsenin günahı değil. Sabaha karşı orada olacağız. Zor, kolay değil, 18. maç bitti. En iyi hazırlığı yapacağız. Sağlık ekibimizle atletik performansımız oyuncularla görüşme yaptı. Yarın belki izin vereceğiz, sabaha karşı 5:30'da olacağız çünkü. Takımımızı bahanesiz alıştırmaya çalışıyoruz. Yeter ki burada kalalım, 3 günde bir oynamaya hazırız. Fizik olarak da hazırız." dedi.


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