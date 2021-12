Fatih Terim: 'Kupayı neden almayalım?'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Grupta lider olmaları hakkında konuşan Fatih Terim "Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık, 16'ya gidiyoruz. Çok iyi top oynadık. Hamlelere karşı hamleler yaptık, istediğimizi aldık. Doğal olarak bir baskı yiyeceksiniz Lazio'dan ama bunu kırdık. 2. yarı taktik savaşı oldu. Kerem'i çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Diagne yoruldu ama hava topu eksikliğimizi Mustafa ve Luyindama ile giderdik. Rollerin değiştiği, oyunun içerisinde değişiklik yaptığımız bir maç. Liderliği özlemişiz, keyifliyiz. Lokomotiv, Lazio, Marsilya buradan çıkmak çok hoş. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Taraftarlarımıza bir nebze moral verip, yüreklerine su serptiysek ne mutlu bize." dedi.



UEFA Avrupa Ligi hakkında sözlerine devam eden Fatih Terim "Ben, "Buradan biz çıkarsak, sözlerimiz daha değişik hale gelir" demiştim. Marta kadar zamanımız var. Başkanımız ve yönetimimizle beraber ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz. Bugün gündüz de toplandık. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızım gibi şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.



Finalle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Oraya 5 maç var, neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz. Her geçen gün devlerle oynayacağız. Biz de buna hazırız, istiyoruz." şeklinde konuştu.



"ALLAH'A ŞÜKÜR BÖYLE OLDU"



Basın toplantısında konuşan Fatih Terim "Biz hem deplasmanda hem içeride yenilmedik. Böyle olmalıydı, şükür Allah'a böyle oldu. Bizim hakkımızdı bu. 95 dakikaya baktığımızda Lazio'nun bizi baskı altında tutmasını bekliyoruz demiştim. Baskı yapmadık, onlara sürpriz yaptık. Bloklarımızı ve merkezi iyi kapattık. 2. yarı daha fazla üzerimize geleceklerini tahmin ettik. Lazzari ve Anderson'u da alınca oyuna Ömer'i oyuna sokmam gerekliydi." dedi.



"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL"



Fatih Terim "1 puan bize yetiyor dedik, bu taktik anlayış olacak dedik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, burada hiç mağlup olmadan, dışarıda gol yemeden lider olmak önemli bir başarıdır. Taraftarımıza pardon demeyi, lider olarak gösterdiğimiz için memnunum. Mutluyum. Genç takımız, zaman zaman hata yapıyoruz ama baktığımda bu grubu biz hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helaldir." açıklamasını yaptı.



"BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ"



Başkan Burak Elmas'ın soyunma odasına indiğini belirten Fatih Terim "Başkan aşağı indi bizi ve oyuncuları tebrik etmek için. Ben de kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.



"SARRI, SİZİ İZLİYOR' DİYORLAR"



Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri hakkında gelen soruları yanıtlayan Terim "Sarri'yi çok beğeniyorum, burada herkes bana soruyor. 'Sarri sizi izliyor, antrenmanlarınızı izliyor' diyorlar. Kendisi bundan gocunmayan, çok önemli başarılara imza atmış bir hoca. Seviyorum, iyi bir arkadaşım dostum." dedi.



"HATIRLATMAKTA FAYDA VAR!"



Namağlup olmalarına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda gol yemeyen, hiç mağlup olmayan, 4. torbadan gelip tur atlayan tek takımız. 4. torbalara, 5. torbalara... Hatırlatmakta fayda var nereden geldiğimizi. EURO 96'ya 5. torbadan katılıp gitmiştik. Hiçbir şey kolay olmadı." diye konuştu.



"ÇOK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"



Lider çıkmayı hak ettiklerini söyleyen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;



"Hak ettik. Çok iyi maçlar oynadık. 6 maçı da çok iyi oynadık. Bazı maçları çok daha iyi oynadık. Bazılarını nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Sistem içerisinde oynarken zaman zaman başka planlarımız olmadı. A planında kalmadık sadece, B-C planlarını uyguladık. Rakiplerimiz doğru düzgün pozisyon bulamadı. Belki atak üstünlüğü, baskı hissi oldu ama pozisyon vermeden maçlar bitirdik. Deplasman maçlarında gol yemeden bitirmek yani bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Zaman zaman farklı sonuçlarla kaybettiğimizi de düşünürsek bu önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz en az %50, zaman zaman %70-80 gençle oynuyoruz. Her geçen gün daha iyi oynayacağız. Tecrübelilerle daha iyi mixleyince daha da iyi olacağız."



"HAYALLER OLMADAN BİR YERE VARILMAZ!"



5 maç sonra kupaya ulaşabileceklerini vurgulayan Fatih Terim, "Hayaller yaşanmadan, olmadan bir yerlere varılmaz. Ümit ederim son 16'ya kaldık. Bu ne demektir, 5 maç sonra evimizde, müzemizde duran kupaya ulaşmak demektir. O kadar basite indi. 5 maç sonra olabilir. Her takım için, sadece bizim için değil. Bu arada biliyorsunuz, çok önemli takımlarla oynamama gibi bir avantaj elde ettik. Şubatta başlamama gibi bir durumumuz da var. Bugün ben de bakacağım. Avrupa'da 12 puanla, lider bir takım oldu. Güzel zamanda, doğru bir yerde geldi. Galatasaray camiasına, taraftarımıza, başkanımıza, yönetimimize böyle bir şey gerekiyordu. Ligde iyi gitmeyişimiz var, bu biraz su serpmiştir. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Ben de çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Daha iyi günler olacak inşallah." şeklinde konuştu.



Daha sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, şöyle devam etti;



"BENİM TOTEMİM YOKTUR"



"Açıkçası benim totemim yoktur. Denk gelmiştir. Birinciyle ikinci oynuyor. Yenerse o onun önüne geçiyor. Bu taraf galip gelirse, berabere kalırsa çıkıyor. Galip gelirse açık ara. Hiç mağlup olmadan, 4. torbadan gelerek, gol yemeden... Bunlar önemli. Hep lider olduk biz."



"DOĞRU OYNADIK"



"Fikstür çekildiğinde ilk maç Lazio ile deplasmanda. Ardından iki deplasman vardı. Biz bu 3 maçı 1 puanla bitirebilirdik, 7'yle bitirdik. Dolayısıyla her maç iyi oynadık. Bugün neredeyse karşılıklı hamlelerle geçti. Herkes onlardan beklerken topun mülkiyetini ilk 20 dakika biz aldık. Bu onlar için de bir sürprizdi. Takımımın baskı yapmasını istemedim ileride. Çıkaramayabilirdik. İkinci bölgenin son çizgisinde karşılayarak mesafeyi kısalttık, doğru durduk, doğru oynadık."



"YÜZDE BİN VERDİĞİMİZ YOK"



"Bugün oyun içerisinde bir bütün oynamamız, topun olduğu yere iyi ağırlık vermemiz, doğru durmamız ve zaman zaman da kontrataklarda bir şeyler yakaladık. Son pozisyonda Mustafa penaltı mı, değil mi? Direkten dönen var. Yüzde bin verdiğimiz pozisyon yok."



"TRANSFER PLANLARIMIZ DEĞİŞMEYECEK"



"Bu tur transfer planlarımızı değiştirmeyecek. Başkanımızla toplandık. Hiçbir şey değişmedi. Bunu da birbirimize sormadık. İkimiz de inanıyorduk demek ki. Mart'a hazırlanır gibiydik. Planlarımız ve temaslarımız vardı. Bugün buruk olacak bir durum da yok. Eskiden çok pozisyon verir 0-0 kalabilirdik. Böyle buruk da olmadı. Hak ettik. Buralara yakışıyoruz."



"BANA MİKROP BULAŞMAZ"



"İyiyim Allah'a şükür. Herhangi bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. Bazen ince bağırsakta, midede bir şeyler olabiliyor. İyiyim. Bir şeyim yok. Bana mikrop bulaşmaz."



"LİGDE DE DÜZELECEĞİZ"



"Biz haftada 1 maç oynamıyoruz tabii. 27'inci maçı oynadık. Neredeyse geçmişin liginin tamamına yaklaştık. 14 Haziran'da açtık sezonu. Durmadan devam ediyoruz. Bir plan koyduk, proje, felsefe koyduk. Galatasaray'ın kurtuluş şekli budur dedik. Kolay değil. Acı günler, dikenli yollar oluyor. Olacaktır bunlar. Çok şükür Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde de iyi gideceğiz. Orada da düzeleceğiz. Bazen yeri gelince konuşuyorum ama her dakika temcit pilavı gibi konuşmaktan keyif almıyorum."



"BURADA KALACAKTIK AMA..."



"Türkiye'de vakit geçirmeler, momentum düşürmeler yaşıyoruz. Topun oyunda olmadığı anlar çok fazla. Topun oyunda olmadığı ve topun durduğu dakikalara karşın uzatmalar az. Gibi gibi gibi. Ligde de çok iyi futbol oynadık çoğu zaman. Atamadığımız 1 gol. Sonunda alakasız yediğimiz 1 gol. Bu tecrübesiz ama yetenekli evlatlarımız daha iyi oynayacaklar. Oraya da dönüş yapacağız inşallah. O işin yorgunluğu, 3 maç oynamak haftada kolay değil. Hiç durmadan oynuyoruz. Bakınız bu arada en önemli oyuncularından bazılarını kaybetmiş bir takımız. Omar, Boey, Arda gibi birçok arkadaş var burada olmayan. Belki anlatmıyor, bahane sürmüyoruz ortaya ama birçok sıkıntımız oluyor. Burada kalacaktık ama fakat şu an Türkiye'de saat 2. Kalmanın gereği yok dedik. Biz sabah altı buçukta İstanbul'da olacağız. Oyuncularım da çok istiyor, ben de istiyorum ama ligdeki durumu iyi tahlil etmek lazım. Düzeleceğiz. Oraya da döneceğiz."



"CAMİAMIZ AVRUPA DER"



"Galatasaraylıya sorsak, Avrupa mı, lig mi deseniz Avrupa derler. Ben ikisi de derim ama camiamız Avrupa der. İnşallah sonuna kadar devam ederiz. Ben her mevcut kupada sonuna kadar gitmek isterim."



"MUSTAFA MUHAMMED'İN OPSİYONU"



Mustafa Muhammed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Başkanla da konuştuk. Bizde kalmasını istiyoruz.



"GEDSON İÇİN UĞRAŞILIYOR"



Gedson Fernandes'e bakılıyor, uğraşılıyor. Fazla bir şey söylemenin zamanı değil ama bakılıyor.



LAZIO'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?



- Lazio size teklif yaptı mı geçmişte?



Fatih Terim: Hayır.





