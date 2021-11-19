MORUTAN DIŞINDA SORUN YOK

YORGUNLUK BAHANE DEĞİL

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'i kaygılandıran 'milli ara' sorunsuz geçildi.Cim-Bom'da Fenerbahçe ve Marsilya maçları öncesi tecrübeli teknik adamı yoğun takvimde yaşanabilecek sakatlıklar kaygılandırıyordu.Ancak, 12 futbolcunun milli takımlara gittiği sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adale grubunda küçük bir problem yaşayan ve 1 gün sonra antrenmana çıkan Morutan dışında bir sorun yaşanmaması, önce Terim'i sonra da yardımcılarını memnun etti.Üstelik Muslera hariç genel olarak milli takımlardan futbolcuların formda ve moralli dönmesi de yine Florya'yı sevindiren başka bir konu oldu.Terim ve ekibi oyuncuların milli takımlara gidip kenarda beklemesinden ziyade oynamasının, derbi öncesi performanslarına olumlu yönde etki ettiğini düşünüyor.Bu noktada yorgunluğu bir bahane görmeyen tecrübeli teknik adam, futbolcularının mümkün olduğunca milli takımlarda süre almasını arzu ediyor.Genel olarak Galatasaray için milli ara derbi öncesi herhangi bir sıkıntı yaratmadı ve teknik kadro bu durumdan fazlasıyla memnun oldu.