Fatih Terim'in korktuğu başına gelmedi!

Galatasaray'da, Fenerbahçe ile Marsilya maçı öncesi milli arada sakatlık yaşanmasından korkan Teknik Direktör Fatih Terim'in düşündüğü gibi bir durum yaşanmadı. Sarı-kırmızılı 11 futbolcu iyi performans gösterirken, tek üzülen Muslera oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in korktuğu başına gelmedi!
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19 Kasım 2021 08:45
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'i kaygılandıran 'milli ara' sorunsuz geçildi.

Cim-Bom'da Fenerbahçe ve Marsilya maçları öncesi tecrübeli teknik adamı yoğun takvimde yaşanabilecek sakatlıklar kaygılandırıyordu.

MORUTAN DIŞINDA SORUN YOK

Ancak, 12 futbolcunun milli takımlara gittiği sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adale grubunda küçük bir problem yaşayan ve 1 gün sonra antrenmana çıkan Morutan dışında bir sorun yaşanmaması, önce Terim'i sonra da yardımcılarını memnun etti.

Üstelik Muslera hariç genel olarak milli takımlardan futbolcuların formda ve moralli dönmesi de yine Florya'yı sevindiren başka bir konu oldu.

YORGUNLUK BAHANE DEĞİL

Terim ve ekibi oyuncuların milli takımlara gidip kenarda beklemesinden ziyade oynamasının, derbi öncesi performanslarına olumlu yönde etki ettiğini düşünüyor.


Bu noktada yorgunluğu bir bahane görmeyen tecrübeli teknik adam, futbolcularının mümkün olduğunca milli takımlarda süre almasını arzu ediyor.

Genel olarak Galatasaray için milli ara derbi öncesi herhangi bir sıkıntı yaratmadı ve teknik kadro bu durumdan fazlasıyla memnun oldu.




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