Yapılacak başkanlık seçiminin ardından göreve devam edecek gibi çalışmalarını yürüten Fatih Terim'in ekibinin dağılması bekleniyor.



Uzun yıllardır yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ile Ümit Davala'nın artık bireysel olarak bir takım devralmak ve 1. adam olmak istedikleri öğrenildi.



SELÇUK İNAN ADANASPOR'A



Önceki sezon futbol kariyerini noktalayan Selçuk İnan'ın da Adanaspor'un başına geçmesi gündemde...



TERİM YENİ EKİP KURACAK



Böylece deneyimli çalıştırıcı, göreve devam etmesi durumunda kendisine yeni bir ekip kuracak. Eski ekipten Riera ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Terim'le yola devam edecek.



