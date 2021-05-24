Fatih Terim'in ekibinde 3 veda!

Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin ve Ümit Davala, kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı aldı. Selçuk İnan da Adanaspor ile teknik direktörlük için görüşme halinde...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'in ekibinde 3 veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2021 11:18
Yapılacak başkanlık seçiminin ardından göreve devam edecek gibi çalışmalarını yürüten Fatih Terim'in ekibinin dağılması bekleniyor.

Uzun yıllardır yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ile Ümit Davala'nın artık bireysel olarak bir takım devralmak ve 1. adam olmak istedikleri öğrenildi.

SELÇUK İNAN ADANASPOR'A

Önceki sezon futbol kariyerini noktalayan Selçuk İnan'ın da Adanaspor'un başına geçmesi gündemde...

TERİM YENİ EKİP KURACAK

Böylece deneyimli çalıştırıcı, göreve devam etmesi durumunda kendisine yeni bir ekip kuracak. Eski ekipten Riera ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Terim'le yola devam edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.