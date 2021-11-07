Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu seçti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında santrforda Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu seçti!
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07 Kasım 2021 15:00
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ilk 11'inde seçimini yaptı.

Tecrübeli teknik direktör, santrfor mevkisinde Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

Diğer santrforlar Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne ise yedek kulübesinde yer aldı.


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