Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu seçti!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ilk 11'inde seçimini yaptı.
Tecrübeli teknik direktör, santrfor mevkisinde Halil Dervişoğlu'na görev verdi.
Diğer santrforlar Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne ise yedek kulübesinde yer aldı.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ilk 11'inde seçimini yaptı.
Tecrübeli teknik direktör, santrfor mevkisinde Halil Dervişoğlu'na görev verdi.
Diğer santrforlar Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne ise yedek kulübesinde yer aldı.