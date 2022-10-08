Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Fatih Terim takdire şayan bir davranışa imza attı.



JÜBİLESİNDE GİYDİĞİ FORMAYI BAĞIŞLADI



Fatih Terim jübilesinde giydiği Galatasaray formasını açık arttırmayla satılması için SMA hastası Duru'nun ailesine bağışladı. Formanın satışında elde edilecek gelir Duru'nun tedavisi için kullanılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ