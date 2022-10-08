Fatih Terim'den takdire şayan davranış

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim örnek bir davranışa imza attı. Terim jübilesinde giydiği Galatasaray formasını SMA hastası Duru'nun ailesine bağışladı.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den takdire şayan davranış
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08 Ekim 2022 16:02
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Fatih Terim takdire şayan bir davranışa imza attı.

JÜBİLESİNDE GİYDİĞİ FORMAYI BAĞIŞLADI

Fatih Terim jübilesinde giydiği Galatasaray formasını açık arttırmayla satılması için SMA hastası Duru'nun ailesine bağışladı. Formanın satışında elde edilecek gelir Duru'nun tedavisi için kullanılacak.

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