Fatih Terim'den geleceği için açıklama!

Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, geleceği için henüz kararını vermediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den geleceği için açıklama!
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10 Nisan 2025 22:59
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Kholood'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Fatih Terim, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

Al Shabab'ın başına aralık ayında geçen ve Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 maça çıktı. Terim, bu maçlarda9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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