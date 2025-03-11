Fatih Tekke, Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'da Şenol Güneş sonrası göreve getirilen yeni teknik direktör Fatih Tekke şehre geldi...

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Fatih Tekke, Trabzon'a geldi!
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11 Mart 2025 13:21
Son güncelleme 11 Mart 2025 14:40
Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı.

Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

"KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK"

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI 14:45'TE

Bordo Mavili kulüp,  Fatih Tekke'nin 14:45'te basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu. 

İşte o açıklama:

"Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, bugün saat 14.45'te Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.







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