30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-030'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-014'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-047'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-053'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Fatih Tekke ile Trabzon'da yenilgi yok!

Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke ile sahasında bu sezon yenilmedi.

30 Kasım 2025 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke ile Trabzon'da yenilgi yok!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,25 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.


Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 , TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü.

- Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile 5 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

- 204 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

- Kupada da 2 galibiyet

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 15 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

