27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Fatih Tekke'den onay çıktı: Imran Louza

Trabzonspor, Watford'un orta sahası Imran Louza için girişimde bulundu. Fatih Tekke'nin olumlu rapor verdiği Faslı oyuncu için Lokomotiv Moskova da devrede.

calendar 28 Ağustos 2025 08:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bordo- Mavililer'in Teknik Direktörü Fatih Tekke, 26 yaşındaki Imran Louza için yönetime olumlu rapor sundu.

Merkez orta sahada görev yapan Faslı oyuncunun aynı zamanda ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilmesi, teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Louza için Bordo-Mavililer ilk resmi adımı attı. Ancak oyuncu cephesinden gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Lokomotiv Moskova kulübünün de Louza için devreye girmesi ve cazip bir teklif sunması nedeniyle yönetim, yeni bir teklif daha sunmayı planlıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
