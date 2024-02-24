Fatih Karagümrük'ün konuğu Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
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