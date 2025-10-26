Fatih Karagümrük'te Licka dönemi sona erdi!

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Karagümrük'te ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibi 48 yaşındaki teknik adam Marcel Licka ile yollarını ayırdı.
LICKA'NIN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Genç teknik adam bu sezon Kırmızı-Siyahlı ekipte 10 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
