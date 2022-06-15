Fatih Karagümrük'te Diego Costa sürprizi!

Çin'e gitmedi

Takımı dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'ya emanet eden Karagümrük, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı.Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig 'in devleriyle anılan Diego Costa... Bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menaceriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu. İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.