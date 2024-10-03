Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!

Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 13:24
Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Fenerbahçeli iki futbolcu Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri davet edilen oyuncular arasında yer aldı.

Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery