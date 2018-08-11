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Fabri, ilk maçından yenik ayrıldı!

Premier Lig'de Fabri'nin kalesini koruduğu Fulham, sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'a 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fabri, ilk maçından yenik ayrıldı!
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11 Ağustos 2018 18:53
Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fulham, sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Fabri'nin 90 dakika oynadığı maçta Fulham, rakibine 2-0 mağlup oldu ve sezonu puansız açtı.

Roy Hodgson'ın yönettiği Crystal Palace'ın gollerini 41. dakikada Jeffery Schlupp ve 80. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

FABRI NASIL OYNADI?

Fulham forması ile ilk Premier Lig maçına çıkan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, 90 dakika sahada kalırken 6 kurtarış yaptı. İlk golde yapabileceği bir şey olmayan İspanyol kaleci, ikinci golde ise hatalı bir çıkış yaptı ve kaleyi boşalttı.

Premier Lig'in 2. haftasında Fulham, deplasmanda Tottenham'ın konuğu olacak. Crystal Palace ise Liverpool'ı sahasında ağırlayacak.

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