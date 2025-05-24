Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem attı. Antalyaspor'un tek golünü 87. dakikada Adolfo Gaich attı.Eyüpspor, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte sezonu kapattı. Eyüpspor, ligin son haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak.Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Onvo Antalyaspor'u konuk etti.Karşılaşmanın 42. dakikasında ikas Eyüpsor'da savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Ampem yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.ikas Eyüpspor'da futbolcular golün ardından Teknik Direktör Arda Turan'a giderek, genç teknik adamla golün sevincini paylaştı. Bu dakikalar veda olarak yorumlandı.ikas Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın ismi bir süredir Shakhtar Donetsk'le anılıyordu.40. dakikada Eyüpspor öne geçti. Ceza sahası içinde Yalçın Kayan ile Bünyamin Balcı arasındaki ikili mücadelede seken topu göğsüyle önüne alan Thiam, penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün ara pasında ceza sahasına giren Thiam'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter çeldi. Ampem, dönen topu ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden tamamlayarak filelerle buluşturdu:ikas Eyüpspor, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.