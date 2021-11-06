Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.



İzmir'de oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Pa Dibba ve 81. dakikada Yalçın Kılıç kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı ise 12. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 26'ya yükseltti. Altınordu ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Samsunspor ile karşılaşacak. Altınordu ise Manisa FK deplasmanına konuk olacak.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Cemal Alpay



Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 61 Özgür Deryol), Volkan Fındıklı, Ali Dere, Kenan Fakılı (Dk. 55 Şeref Özcan), Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Recep Aydın), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Burak İnce (Dk. 77 Ahmet Dereli), Hüsamettin Yener



Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Gökcan Kaya (Dk. 70 Stancu), Timur Temeltaş, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Enes Keskin), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ), Pa Dibba (Dk. 90 Mete Kaan Demir), Umut Bulut (Dk. 85 Mikail Okyar)



Goller: Dk. 12 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 39 Pa Dibba, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Kenan Fakılı, Dk. 63 Metehan Yılmaz, Dk. 69 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)





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