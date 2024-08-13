Eyüpspor'dan Aboubakar açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar için açıklama yaptı.
Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ertan Süzgün'e konuşan Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.
EYÜPSPOR - ABOUBAKAR HABERİ
Africa Foot, Eyüpspor'un Aboubakar transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etmişti.
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ertan Süzgün'e konuşan Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.
EYÜPSPOR - ABOUBAKAR HABERİ
Africa Foot, Eyüpspor'un Aboubakar transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etmişti.
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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