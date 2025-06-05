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Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile anlaşma!

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

calendar 05 Haziran 2025 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile anlaşma!
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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.

Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."


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