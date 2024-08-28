Eyüp Gözgeç: 'Boksta Türk ekolü oluştu'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin en başarılı branşı olduklarını belirterek, "Boksta Türk ekolü oluştu." dedi.



Eyüp Gözgeç, yönetim kurulu üyeleri ve Paris 2024'e katılan milli boksörler, Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gözgeç, yaptığı konuşmada, olimpiyatlarda 101 milli sporcunun mücadele ettiğini ve Türkiye'nin organizasyonu 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladığını hatırlatarak, "Ülkemiz madalya sıralamasında 64. sırada yer aldı. Türkiye Boks Federasyonunun almış olduğu 2 gümüş ve 1 bronz madalya, ülkenin toplam madalyasının yarısı kadar. Biz de madalya almamış olsaydık tahmin ediyorum ki 100. sıraya inerdik. Olimpiyatlarda boksta Fransa ile 4. sıradayız." ifadelerini kullandı.



Paris 2024'e 7 milli boksörün katıldığını anımsatan Gözgeç, "Olağanüstü maçlar yaptık. Sporda kura da çok önemli. Şanssız kuralar çektik. Erkeklerimiz de başarılı maçlar çıkardı. Boks Milli Takımımız, ülkemiz adına yarışan 18 branşta kazandığı 3 madalyayla en başarılı takım oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Gözgeç, milli boksörlerin önemli uluslararası organizasyonlarda 2022'de 55, 2023'te 57, 2024 yılında 3'ü olimpiyat madalyası olmak üzere 30 madalya aldığını dile getirerek, "Türk boksu şimdiden gözünü Los Angeles 2028'e dikti." dedi.



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Gözgeç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın olimpiyatların ardından yaptığı açıklamayla ilgili, "Bakan Bey tabii ki hesap soracak. Hesap tek başına sorulmaz, federasyon başkanlarını toplarlar, teşkilat mensupları da gelir. Herkes kendine düşen cevabı verecek. Bakanlık ekibinin ve TMOK'un (olimpiyatlarda) tek mutlu olduğu yer boks maçlarıydı. Hesaplaşma günü geldiğinde Bakan Bey çağırır, orada konuşuruz." şeklinde görüş belirtti.



Gözgeç, "Yeni dönemde aday olacak mısınız? sorusuna, "Daha önce '2028'de şunları yapacağız' demiştim. Demek ki artık yolumuz uzun. Yönetimimizle oturacağız, bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımıza da soracağız. Onları da yarı yolda bırakmamak üzerine bir karar alacağız. O karar da mutlaka hakkımızda hayırlısı olur." yanıtını verdi.



Boks branşının Los Angeles 2028'de yer alıp almayacağıyla ilgili de Gözgeç, şunları kaydetti:



"Bu, 4-5 yıldır konuşulan bir konu. IOC, IBA'yı tanımıyor, kabul etmiyor. IOC organizasyonu kendi başına yaptı. Şimdi de aynı konu gündemde. Rus başkan ve ekibinin olmasını istemiyorlar. '2025 haziran ayına kadar bu yönetimi değiştirmezseniz boksu 2028 olimpiyatlarından atacağız' diyorlar. O zamana kadar da yeni bir genel kurul, değişim olur. Olimpiyatlarda karar verici olan IOC. Türkiye Boks Federasyonu olarak da çocuklarımızın 2028 olimpiyatlarında olması için en doğru kararı vereceğiz."



Gözgeç, başarının tesadüfi olmadığını vurgulayarak, "Daha önce iki Buse Naz vardı. Şimdi Hatice, Gizem, Esra çıktı, daha da çıkacak. Demek ki bir sistem var. Dünyada boksta Türk ekolü yoktu. Rusların, Küba'nın ekolü vardı. Ama şimdi inanın bizim ekolümüz tuttu. Hatice'nin, Çakıroğlu'nun maçlarına bakın, bütün dünya aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Boksta Türk ekolü oluştu. Olimpiyat sıralamasında Küba bizim altımızda kaldı." şeklinde konuştu.



Buse Naz'dan "devam" kararı



Olimpiyatlarda üst üste ikinci kez gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, boksta iyi bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, "Bizler her zaman elimizden geleni yapıp Türk boksunu, kadın boksunu en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sadece altın madalyaya odaklanıyoruz. Altın madalya olmadığında da hepimiz üzülüyoruz." diye konuştu.



Buse Naz, Los Angeles 2028'de mücadele etmeyi hedeflediğini belirterek, "İki olimpiyatta final oynamış bir sporcunun tek hayali vardır, yine olimpiyata gitmek. 'Tamam mı devam mı'dan kastım şuydu; Nazım hocayla konuşacağız, biraz dinleneceğiz ve sadece olimpiyata hazırlanacağız. Avrupa, dünya olabilir ama bizim hayalimiz tekrar olimpiyata gitmek." ifadelerini kullandı.



Gümüş madalya alan diğer milli boksör Hatice Akbaş, "Olimpiyatlara hazırlık sürecinde başkanımız yanımızda oldu. Takım olarak çok büyük başarıya imza attık. Güzel bir katılım sağladık ve Türk boksunun gücünü orada gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.



Bronz madalya elde eden Esra Yıldız Kahraman ise olimpiyatlara iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Çok fedakarlık yaptık. Tabii ki hedefimiz altın madalyaydı, nasibimizde bronz varmış. 2028'de altın madalyayı takım arkadaşlarımızla alacağız." değerlendirmesini yaptı.



