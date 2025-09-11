Eyüp Aydın, Samsunspor'a gidiyor!

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, transferin son günlerinde Samsunspor'a imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray ve Samsunspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Eyüp Aydın'ın, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcunun, Samsunspor'a kiralanmadan önce sözleşmesinin Galatasaray'daki sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan Eyüp Aydın, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
İKİ İSİM DAHA YOLCU
Galatasaray'da Eyüp Aydın ile birlikte Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu da transferi son günlerinde takımdan ayrılabilir.
Göztepe, Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. Metehan Baltacı'yı ise Kocaelispor istiyor. Transfer için temaslar devam ediyor.
