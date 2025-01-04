Evra: "Maguire'ye kaptanlığı geri verin"

Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, Harry Maguire'ye kaptanlık bandının yeniden verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Evra: 'Maguire'ye kaptanlığı geri verin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 16:26
Manchester United'ın eski futbolcularından Patrice Evra, Harry Maguire ile ilgili bir yorum yaptı.

Evra, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim'in Maguire'nin liderliğini övdüğü bir haberin altına, "Ona kaptanlığı geri verin! Yaşadığı onca şeyden sonra direnç ve liderlik gösterdi." ifadelerini yazdı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanacaklarını söylemişti.

Manchester United'da bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery