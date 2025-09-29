Everton ile West Ham puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi.
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.
Merseyside ekibinin golünü 18. dakikada Michael Keane attı. Jarrod Bowen, 65. dakikada attığı golle West Ham'ı beraberliğe taşıdı.
West Ham United'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Londra ekibindeki kariyerine beraberlikle başladı.
Bu sonuçla birlikte Everton puanını 8'e yükseltti. West Ham ise 4 puana çıktı.
Merseyside ekibi gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olurken, West Ham ise Arsenal deplasmanında ter dökecek.
