29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Everton ile West Ham puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile West Ham United 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

Merseyside ekibinin golünü 18. dakikada Michael Keane attı. Jarrod Bowen, 65. dakikada attığı golle West Ham'ı beraberliğe taşıdı.

West Ham United'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Londra ekibindeki kariyerine beraberlikle başladı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 8'e yükseltti. West Ham ise 4 puana çıktı.

Merseyside ekibi gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olurken, West Ham ise Arsenal deplasmanında ter dökecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
