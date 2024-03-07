Cleveland Cavaliers, geçtiğimiz Salı günü Boston Celtics karşısında ayak bileğini burkan pivot Evan Mobley'in bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.



Geride bıraktığımız gece Atlanta Hawks'a karşı forma giyememiş olan Mobley, bir önceki gece takımının Celtics'e karşı 105-104 skorlu galibiyetinin üçüncü çeyreğinde yaptığı bir smaç sırasında sakatlanmıştı. The Athletic'e göre Cavs pivotu, oyunu koltuk değnekleriyle terk etti.



Aralık ayında geçirdiği artroskopik diz ameliyatı sonrasında bu sezon başında 22 maç kaçıran Cavs forveti, maç başına 15,1 sayı, 9,9 ribaund, 3,2 asist, 1,4 blok ve 1,0 top çalma ortalamalarına sahip.





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