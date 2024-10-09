EuroLeague'de dev randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe

EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de dev randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe
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09 Ekim 2024 11:51
Basketbol THY EuroLeague'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, perşembe Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

EuroLeague'de 23. randevu

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son randevu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

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