Euro 2024'ün kalbi Bilyoner'de attı

Avrupa'nın en iyilerini bir araya getiren Euro 2024, tüm dünya tarafından heyecanla takip edildi. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, turnuva boyunca futbolseverlerin buluşma noktası oldu. Bünyesindeki milyonlarca kullanıcıyla milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en prestijli turnuvası Euro 2024 heyecanına ortak olan Bilyoner, turnuvanın en'lerini açıkladı.Euro 2024 kapsamında Bilyoner'de en çok oynanan maçların ilk sırasında son 16 turu karşılaşmalarından Türkiye-Avusturya maçı, ikinci sırasında ise Türkiye-Hollanda mücadelesi yer aldı. Turnuvanın şampiyonluk maçı olan İspanya-İngiltere maçı ise en çok oynanan mücadeleler arasında üçüncü sırada yer buldu. Çeyrek final karşılaşmalarından Portekiz-Fransa maçı en çok ilgi gören dördüncü maç olurken, Türkiye-Portekiz grup maçı da listede beşinci sırada yer aldı.Bilyoner üzerinden maç önü bahislerinin yanı sıra canlı bahisler de yapılabiliyor. Avrupa Şampiyonası boyunca oynanan canlı bahislerin ilk sırasında Türkiye ile Avusturya arasında oynanan son 16 turu maçı görülüyor. Çeyrek final müsabakalarından İspanya-Almanya karşılaşması ikinci, Türkiye-Hollanda maçı üçüncü, Portekiz-Fransa mücadelesi dördüncü ve Portekiz-Çekya grup maçı da beşinci sırada bulunuyor.Bilyoner, Euro 2024 boyunca en çok oynanan tahmin seçeneklerini de paylaştı. Turnuvada en çok oynanan bahislerde "Maç Sonucu" birinci olurken, listenin devamı "2.5 Altı/Üstü ", "İlk Yarı 1.5 Altı/Üstü ", "Oyuncu kaleyi bulan şut çeker" ve "3.5 Altı/Üstü" olarak sıralandı.Bilyoner'in verilerinde en çok bahis oynanan takımlar da yer aldı. Kullanıcılar Millileri yalnız bırakmadı ve Türkiye en çok bahis oynanan takımlar sıralamasında ilk sıraya yer buldu. Turnuvanın favorisi İspanya ise Bilyoner verilerinde ikinci sırada yer aldı. Bu takımları İngiltere, Fransa ve Hollanda takip etti.