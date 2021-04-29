Galatasaray'da, Konyaspor maçına çıkarken Arda ile Etebo ceza sınırındaydı.
Arda kulübede başladığı maçta oyuna girmezken, Etebo Antalyaspor mücadelesinden sonra Konyaspor'a karşı da ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak oyunun gidişatı nedeniyle sistem değiştiren Fatih Terim, devre arasında Etebo'yu çıkarıp Taylan Antalyalı'yı oyuna aldı.
Konya karşılaşmasını kart görmeden tamamlayan Nijeryalı oyuncu önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne karşı forma giyebilecek.
Arda kulübede başladığı maçta oyuna girmezken, Etebo Antalyaspor mücadelesinden sonra Konyaspor'a karşı da ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak oyunun gidişatı nedeniyle sistem değiştiren Fatih Terim, devre arasında Etebo'yu çıkarıp Taylan Antalyalı'yı oyuna aldı.
Konya karşılaşmasını kart görmeden tamamlayan Nijeryalı oyuncu önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne karşı forma giyebilecek.