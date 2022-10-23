İspanya Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Espanyol ile Elche takımları karşı karşıya geldi. RCDE Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik eşitlile ayrıldı.



MAÇTA GOLLERİ KİMLER ATTI?



Maçta Espanyol'un getiren gollerini 24. dakikada Javi Puado ile 67. dakikada Martin Christensen Braithwaite kaydetti. Elche ekibinin gollerini ise 11. dakikada Pere Milla ile 83. dakikada Gonzalo Verdu attı.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Bu sonucun ardından Espanyol 10 puana ulaştı. Geride kalan haftalarda galibiyet alamayan Elche ekibi ise 4 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Espanyol deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Elce de evinde Getafe ile mücadele edecek.





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