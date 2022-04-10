TFF 2. Lig'de Eskişehirspor, 34'üncü hafta karşılaşmasında Uşak Spor ile kendi evinde mücadele etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve Es-Es 3. Lig'e düştü



Eskişehirspor'un golünü 72. dakikada Onur Arı, Uşak Spor'un golünü ise 75. dakikada Şamil Başaran kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, 30 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü.

















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