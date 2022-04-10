TFF 2. Lig'de Eskişehirspor, 34'üncü hafta karşılaşmasında Uşak Spor ile kendi evinde mücadele etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve Es-Es 3. Lig'e düştü
Eskişehirspor'un golünü 72. dakikada Onur Arı, Uşak Spor'un golünü ise 75. dakikada Şamil Başaran kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, 30 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü.
Eskişehirspor'un golünü 72. dakikada Onur Arı, Uşak Spor'un golünü ise 75. dakikada Şamil Başaran kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, 30 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü.