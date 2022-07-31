Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların Sampdoria ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Vardar, sahanın en iyisi olarak Salih Uçan'ı gördüğünü ifade ederken, takımdan umutlu olduğunu dile getirdi.



Sinan Vardar'ın Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısı şu şekilde:



"Wolverhampton ve Deportivo Alaves maçlarındaki Beşiktaş ile dünkü Beşiktaş arasında gece ile gündüz arasında fark vardı.

Ismael'in 3-5-3 sistemine terfi etmesi belli ki Beşiktaş'a çok yaramış. Ligin başlamasına 1 hafta kaldı, belki Siyah- Beyazlı takım an anlamıyla lige hazır değil ama dün futbolcuların isteği ve arzusunu beğendim.



Sahanın en iyisi Salih Uçan'dı. Enerjisiyle takıma güç verdi. Gedson da performansıyla göz doldururken, mecburen sol kanatta mücadele eden golcü Oğuzhan Akgün fena değildi. Saiss savunmada güven verirken Ersin yediği hatalı golle hepimizi şaşırttı.



Muleka istekli ama verimli olmazken Weghorst belki çok top alamadı belki ama çalışkanlığı ve attığı goldeki becerisi ve bitiricisiyle yüreklere su serpti. Tabii dün maçtan çok Emirhan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konuşuldu.



Ahmet Bulut'ın yolundan ilerleyen basketboldan futbola transfer olan menajer Mirsad Türkcan sözleşmedeki maddeyi sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Böyle menajerler genç yetenekleri kelepir fiyata Avrupa'ya pazarlıyorlar. Yöneticilik dönemimde bu tür menajerlere savaş açmıştım.



Muhammed, Batuhan, Necip, Atınç, Adem'le menajerlerin tüm oyunlarına rağmen uzun vadeli sözleşmeler yapmıştım.

BEFAM'deki arkadaşlarımın da katkısıyla Beşiktaş bu oyuncuları kazanmıştı. kasın olan şu ki; Emirhan'ın böylesine olası vedası Beşiktaşlıları çok üzecektir."





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