Eski NFL yıldızı Olsen: "Evet, LeBron NFL'de şu an oynayabilir!"

Eski NFL yıldızı Greg Olsen, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e bir yıl boyunca koçluk yapması durumunda, kendisini "All-Pro düzeyinde bir wide receiver" yapabileceğini söyledi.



Büyük bir Amerikan futbolu hayranı olarak bilinen James, birkaç hafta önce 2011'deki NBA lokavtında bir NFL takımı için denemelere girmeye hazırlandığını ve bir takıma seçilebilme şansından emin olduğunu belirtmişti.



Eski NFL yıldızı ve şu anki spor analisti Shannon Sharpe bu açıklamasına katılmasa da, başka bir emekli NFL yıldızı Olsen farklı bir görüşe sahipti.



Üç kez Pro-Bowl seçilmiş olan Olsen, LeBron'u çalıştırarak yalnızca bir yıl içinde All-Pro seviyesine getirebileceğinden emin olduğunu belirtti:



"LeBron James'e bir yıl boyunca koçluk yapabilseydim, onu All-Pro düzeyinde bir wide receiver yapabilirdim. Hiç şüphem yok. Russell Westbrook'u da All-Pro seviyesinde bir safety'ye dönüştürebilirdim. Bu adamlar eşsiz oldukları için, bu tarz bir geçişi yapabilecek çok az kişi var.



Evet, LeBron'un NFL'de bir wide receiver oynayabileceğini düşünüyorum. Ama ne kadar süreliğine? Futbol oynamak için basketbolu bırakması bence de aptalca olur. Fakat evet, kısa vadede oynayabileceğini düşünüyorum."



