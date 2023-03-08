Eski milli kaleci Okan Gedikali vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kalecilerden Okan Gedikali'nin (62) vefat ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Eski milli kaleci Okan Gedikali vefat etti
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08 Mart 2023 23:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kalecilerden Okan Gedikali'nin (62) vefat ettiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski kalecisi Okan Gedikali'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Okan Gedikali'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği'ne ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Okan Gedikali'nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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